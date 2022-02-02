Погибший в гараже 27-летний рязанец отравился выхлопами

Мертвого мужчину обнаружили друзья 2 февраля. На теле повреждений не обнаружено.

Погибший в гараже 27-летний рязанец отравился продуктами горения. Предварительную причину смерти озвучили в СУ СКР по Рязанской области.

Отмечается, что мертвого мужчину обнаружили друзья 2 февраля. На теле повреждений не обнаружено.

Проводится проверка. Назначена экспертиза, которая выяснит точную причину смерти.

Напомним, тело мужчины нашли в гараже на улице Новаторов.