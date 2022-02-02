Погибший в гараже 27-летний рязанец отравился выхлопами
Мертвого мужчину обнаружили друзья 2 февраля. На теле повреждений не обнаружено.
Погибший в гараже 27-летний рязанец отравился продуктами горения. Предварительную причину смерти озвучили в СУ СКР по Рязанской области.
Отмечается, что мертвого мужчину обнаружили друзья 2 февраля. На теле повреждений не обнаружено.
Проводится проверка. Назначена экспертиза, которая выяснит точную причину смерти.
Напомним, тело мужчины нашли в гараже на улице Новаторов.