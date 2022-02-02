Под Рязанью скотобойню закрыли за нарушения

В ноябре 2021 года в Рязанском районе нашли обгоревшие останки и трупы крупного рогатого скота, сброшенные на земли сельскохозяйственного назначения.

Под Рязанью скотобойню закрыли за нарушения на десять дней. Об этом сообщило региональное управление Россельхознадзора.

В ноябре 2021 года в Рязанском районе нашли обгоревшие останки и трупы крупного рогатого скота, сброшенные на земли сельскохозяйственного назначения.

В отношении предприятия, которое должно было утилизировать трупы, возбудили дело об административном правонарушении по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ, которое направили в суд.Юридическое лицо признали виновным и привлекли к ответственности на десять суток. Отходы утилизировали.