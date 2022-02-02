Николай Любимов изучил работу рязанского call-центра по вопросам COVID-19

Губернатор пообщался с сотрудниками.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов оценил работу call-центра по вопросам COVID-19, созданного на базе ОКБ. Информация опубликована на сайте облправительства .

В среду, 2 февраля, глава региона пообщался со специалистами центра. Он отметил хорошую организацию работы. Также Любимов поблагодарил операторов за ответственный подход к делу. Он отметил, что в настоящее время нагрузка существенно увеличилась, а подобная работа требует психологической отдачи.

Заместитель главврача по поликлинической работе ОКБ Сергей Чирков рассказал губернатору, что call-центр создан на базе поликлиники в ноябре 2020 года. Для операторов организовали рабочие места. Помимо этого, Рязанская область стала первым регионом, применившим в системе «122» искусственный интеллект.

Всего с начала работы система обработала более 350 тысяч обращений. В настоящее время в мессенджере Telegram создан бот, позволяющий организовать эффективное взаимодействие врача и пациента. В дальнейшем практику планируют распространить на другие соцсети.

Глава региона обсудил дальнейшее развитие службы «122» с министром здравоохранения области Андреем Прилуцким. В частности, Любимов рассказал, что будет создано подразделение, охватывающее всю область. Оно позволит держать связь со всеми больницами и поликлиниками.

«Нам важен такой результат, чтобы каждый человек мог позвонить и вызвать врача на дом, получить консультацию и другую необходимую помощь. Опыт организации работы call-центра на базе поликлиники ОКБ, в том числе по использованию возможностей искусственного интеллекта, должен применяться в медучреждениях повсеместно. Для того, чтобы это было именно так, мы сейчас и настраиваем систему. Сроки поставлены достаточно жесткие. Уверен, что там, где это необходимо, работа будет эффективно налажена», — заявил губернатор.