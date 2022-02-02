На улице Новаторов подростки попытались украсть велосипед и устроили потоп

Из-за ЧП соседи не успели поймать детей. Рязанцы готовят обращение в полицию.

В доме № 12 по улице Новаторов подростки попытались украсть велосипед и устроили потоп. Об этом РЗН. инфо рассказала жительница дома.

По ее словам, почти каждый вечер компания подростков в возрасте от 10 до 14 лет заходит в подъезд и сидит на верхних этажах.

«Ладно если бы они просто заходили греться или посидеть, как они говорят. Так нет, им надо намусорить, справить свою нужду на этажах и обязательно что-нибудь сломать и изрисовать. На замечания жителей в ответ огрызаются, слышим маты и даже угрозы. Соседи перестали их пускать, но они придерживают дверь за входящими людьми в подъезд и все равно проходят внутрь», — посетовала рязанка.

Женщина сообщила, что недавно произошел вопиющий случай. По ее словам, подростки попытались вырвать на седьмом этаже прикрепленный к батарее велосипед.

«Вместе с велосипедом они выдрали трубу отопления и горячая вода хлынула в подъезд, затопив этажи с 7 по 1. Хорошо, что через пару часов смогли устранить поломку, а то так и остались бы без отопления», — продолжила жительница дома.

Из-за ЧП соседи не успели поймать детей. Рязанцы готовят обращение в полицию.