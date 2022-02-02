Мэрия Рязани признала дом на улице Разина аварийным и подлежащим сносу

Постановление опубликовано в среду, 2 февраля.

Мэрия Рязани признала дом на улице Разина аварийным. Соответствующее постановление мэрии официально опубликовали в среду, 2 февраля.

Согласно документу, 15 декабря многоквартирный дом № 44 на улице Разина признали непригодным для проживания и подлежащим сносу в «связи с физическим износом в процессе эксплуатации».

Здание обязаны снести до 30 сентября 2034 года.

Напомним, в 2012 году дом включили в программу «Развития застроенных территорий в городе Рязани». Она предусматривает расселение и снос старых домов за счет инвесторов.