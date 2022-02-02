\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
-5°
Чтв, 03
-7°
Птн, 04
-6°
ЦБ USD 76.48 -0.65 03/02
ЦБ EUR 86.28 -0.51 03/02
Нал. USD 75.65 / 77.10 13:42
Нал. EUR 85.50 / 86.50 13:42
Новости
Публикации
Почему рязанские коммунальщики проиграли битву со снегом?
Начавшиеся в конце декабря обильные снегопады, традицио...
31 января 2022 16:48
2 901
Рязанцы назвали ложью данные Роспотребнадзора о смертях вакцинированны...
Лишь немногие согласились пообщаться на эту тему, но да...
26 января 15:49
9
28 121
В Рязанскую область пришел «омикрон»: что будет с привитыми и непривит...
РЗН. Инфо с помощью сотрудников минздрава, санитарно-эп...
25 января 12:52
12 072
Стоит ли рязанцам ждать снижения цен на жилье в 2022 году
Прошедший 2021 год запомнился сразу несколькими рекорда...
22 января 16:04
7 740
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Мэрия отчиталась об уборке снега на 28 улицах Рязани
Работы проходили в ночь на среду, 2 февраля.

В Рязани в ночь на среду, 2 февраля, спецтехника собирала и вывозила снег с 28 улиц. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Ночью спецтехника Дирекции благоустройства вывозила снег с улиц Ленина, Яхонтова, Вознесенской, Урицкого, Московского шоссе, Николодворянской, Полонского, Свободы. Грейдеры работали на улицах Западной, Крупской, Юбилейной, Народном бульваре и Костычева.

Помимо этого, специалисты подметали проезжую часть на улицах Урицкого, Новой, Циолковского, Ленина, проезде Яблочкова, Солнечной, Петрова, Соборной, Касимовском шоссе, Тимуровцев, Грибоедова, площади Попова, Радиозаводской, Первомайском проспекте, Юннатов, Семинарской, Каширина.

Также они отметили, что в работах задействовали комбинированные дорожные машины, самосвалы, грейдеры, бульдозеры, погрузчики МБУ «ДБГ» и самосвалы четырех подрядных организаций.