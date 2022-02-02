Мэрия отчиталась об уборке снега на 28 улицах Рязани

Работы проходили в ночь на среду, 2 февраля.

В Рязани в ночь на среду, 2 февраля, спецтехника собирала и вывозила снег с 28 улиц. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Ночью спецтехника Дирекции благоустройства вывозила снег с улиц Ленина, Яхонтова, Вознесенской, Урицкого, Московского шоссе, Николодворянской, Полонского, Свободы. Грейдеры работали на улицах Западной, Крупской, Юбилейной, Народном бульваре и Костычева.

Помимо этого, специалисты подметали проезжую часть на улицах Урицкого, Новой, Циолковского, Ленина, проезде Яблочкова, Солнечной, Петрова, Соборной, Касимовском шоссе, Тимуровцев, Грибоедова, площади Попова, Радиозаводской, Первомайском проспекте, Юннатов, Семинарской, Каширина.

Также они отметили, что в работах задействовали комбинированные дорожные машины, самосвалы, грейдеры, бульдозеры, погрузчики МБУ «ДБГ» и самосвалы четырех подрядных организаций.