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Любимов рассказал о проекте модернизации рязанского городского транспорта
Совещание состоялось во вторник, 1 февраля.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал о проекте модернизации городского транспорта. Об этом глава региона сообщил во время совещания, прошедшего во вторник, 1 февраля, пишет сайт облправительства.

По словам Любимова, проект планируют реализовать в партнерстве со Сбербанком. Он отметил, что необходимость реформирования городского транспорта «назрела давно».

«Это понимаем не только мы. На эту проблему обращают большое внимание горожане. Безусловно, совершенствование работы общественного пассажирского транспорта — очень серьезная и очень важная для людей работа. Главное — сделать эту систему в городе Рязани современным, безопасным и удобным сервисом с набором полезных опций», — подчеркнул глава региона.

Во время совещания по проекту специалисты обсудили вопросы связанные с комплексной модернизацией системы общественного транспорта в Рязани, а также опыт реализации в других регионах. В частности, речь шла об оптимизации маршрутной сети, реализации цифровых решений по управлению транспортом общего пользования, а также систем безналичной оплаты проезда с учетом льготных категорий граждан.