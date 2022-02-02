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Хубезов рассказал жителям Сапожка о вакцинации подростков
По его словам, она абсолютно добровольна — прививку от коронавируса могут сделать только с согласия родителей.

Депутат Госдумы, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Хубезов провел прием граждан в Сапожке. Об этом в среду, 2 февраля, сообщило ИД «Пресса».

Встреча прошла во вторник, 1 февраля, в районной администрации.

В первую очередь, речь зашла о вакцинации подростков. По словам Хубезова, она абсолютно добровольна — прививку от коронавируса можно сделать только с согласия родителей.

«Клинические исследования вакцины „Спутник М“ подтвердили ее безопасность и эффективность. Но без письменного согласия родителей детей вакцинировать от коронавируса никто не будет, прививка — добровольная. Я бы обязательно вакцинировал своего ребенка», — подчеркнул депутат.

На приеме также зашла речь о строительстве ФОКа. Депутат пояснил, что уже в этом году проект разработают. Землю выделили в Добрынинском парке.

Кроме того, жителей волновали вопросы об освещении улиц, ремонте дорог, аварийном жилье, вакцинации, благоустройстве зданий. Всего было девять обращений, на которые местным жителям дали разъяснения.