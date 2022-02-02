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Депутат, президент и двигатель рязанского хоккея Олег Смирнов отмечает юбилей

2 февраля свой день рождения празднует депутат Рязанской городской думы, президент группы компаний «Автоимпорт», региональный представитель Ночной хоккейной лиги, президент региональной федерации хоккея Олег Смирнов.

Почти четверть века назад сегодняшний юбиляр основал компанию «Автоимпорт», которая объединяет в одну дружную семью 30 дилерских центров, 40 сервисных центров и 20 известных брендов.В 2012 году с подачи Смирнова создали региональное представительство Ночной хоккейной лиги. Благодаря его усилиям на ледовых аренах и других значимых площадках Рязань всего за 10 лет стала столицей любительского хоккея России.

В прошлом году заслуги Олега Смирнова в развитии одного из самых популярных в России видов спорта отметили на высшем уровне. Владимир Путин вручил Смирнову орден «За Верность любительскому хоккею». Обладатель почетной награды никогда не стремится к излишней публичности, что не мешает ему оставаться одним из наиболее влиятельных бизнесменов и меценатов региона.

«Мало того, что вы делаете свою жизнь ярче и содержательнее — вы подаете замечательный пример миллионам людей. Спасибо вам за это!». Слова президента Путина, сказанные в мае прошлого года на гала-матче звезд НХЛ, можно в полной мере отнести и к герою нашей заметки.

Редакция РЗН. инфо искренне поздравляет Олега Евгеньевича с юбилеем. Желаем идеального здоровья, спортивного долголетия, эффектных побед и реализации самых амбициозных проектов.