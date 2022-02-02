Часть рязанских вузов не планирует переходить на «дистанционку»

Со 2 по 12 февраля РГУ имени С. А. Есенина перешел на дистанционное обучение. В других вузах прокомментировали, планируют ли уходить на удаленку.

Часть рязанских вузов не планирует переходить на дистанционное обучение. Об этом РЗН. инфо сообщили их пресс-службы.

Московский филиал университета МВД, политехнический институт, агротехнический университет в ближайшее время переходить на дистанционное обучение не собираются.

Академия права и управления ФСИН уже учится частично на удаленке.

Радиотехнический университет пока не владеет информацией о переходе на дистанционный формат работы. В рязанском медицинском университете основная масса студентов продолжает учиться очно и параллельно помогать здравоохранению в качестве волонтеров.