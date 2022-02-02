Часть рязанских вузов не планирует переходить на «дистанционку»
Со 2 по 12 февраля РГУ имени С. А. Есенина перешел на дистанционное обучение. В других вузах прокомментировали, планируют ли уходить на удаленку.
Часть рязанских вузов не планирует переходить на дистанционное обучение. Об этом РЗН. инфо сообщили их пресс-службы.
Московский филиал университета МВД, политехнический институт, агротехнический университет в ближайшее время переходить на дистанционное обучение не собираются.
Академия права и управления ФСИН уже учится частично на удаленке.
Радиотехнический университет пока не владеет информацией о переходе на дистанционный формат работы. В рязанском медицинском университете основная масса студентов продолжает учиться очно и параллельно помогать здравоохранению в качестве волонтеров.
Напомним, со 2 по 12 февраля РГУ имени