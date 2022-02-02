\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
-5°
Чтв, 03
-7°
Птн, 04
-6°
ЦБ USD 76.48 -0.65 03/02
ЦБ EUR 86.28 -0.51 03/02
Нал. USD 75.50 / 76.80 17:19
Нал. EUR 85.50 / 86.39 17:19
Новости
Публикации
Почему рязанские коммунальщики проиграли битву со снегом?
Начавшиеся в конце декабря обильные снегопады, традицио...
31 января 16:48
3 092
Рязанцы назвали ложью данные Роспотребнадзора о смертях вакцинированны...
Лишь немногие согласились пообщаться на эту тему, но да...
26 января 15:49
9
28 326
В Рязанскую область пришел «омикрон»: что будет с привитыми и непривит...
РЗН. Инфо с помощью сотрудников минздрава, санитарно-эп...
25 января 12:52
12 238
Стоит ли рязанцам ждать снижения цен на жилье в 2022 году
Прошедший 2021 год запомнился сразу несколькими рекорда...
22 января 16:04
7 896
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Борис Ясинский проверил уборку снега в Рязани
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Борис Ясинский совместно с руководителем региональной госжилинспекции Геннадием Шмидтом проверил уборку города от снега по обращениям рязанцев.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Борис Ясинский совместно с руководителем региональной госжилинспекции Геннадием Шмидтом проверил уборку города от снега по обращениям рязанцев. Об этом в среду, 2 февраля, сообщила пресс-служба мэрии.

Ясинский проверил расчистку от наледи кровли жилого дома на улице 6-я Линия, дом № 10 и уборку снега на улице Гоголя, дом № 36. Оба объекта приведены в порядок.

Также рязанцы ранее пожаловались на неочищенный пешеходный переход на улице Березовой.

«Отвратительное состояние тротуара на улице Березовой. Срочно убрать от снега пешеходную зону от Гоголя до Черновицкой и провести расчистку пешеходных переходов. Работы должны быть выполнены в кратчайшие сроки!», — поручил Борис Ясинский руководству дирекции благоустройства.

Также жалобы поступили на некачественно очищенный тротуар на улице Некрасова, еще несколько — от жителей Дашково-Песочни и улицы Крупской.

Исполняющий обязанности замглавы горадминистрации поручил привести участки в порядок в ближайшее время.