Борис Ясинский проверил уборку снега в Рязани

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Борис Ясинский совместно с руководителем региональной госжилинспекции Геннадием Шмидтом проверил уборку города от снега по обращениям рязанцев.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Борис Ясинский совместно с руководителем региональной госжилинспекции Геннадием Шмидтом проверил уборку города от снега по обращениям рязанцев. Об этом в среду, 2 февраля, сообщила пресс-служба мэрии.

Ясинский проверил расчистку от наледи кровли жилого дома на улице 6-я Линия, дом № 10 и уборку снега на улице Гоголя, дом № 36. Оба объекта приведены в порядок.

Также рязанцы ранее пожаловались на неочищенный пешеходный переход на улице Березовой.

«Отвратительное состояние тротуара на улице Березовой. Срочно убрать от снега пешеходную зону от Гоголя до Черновицкой и провести расчистку пешеходных переходов. Работы должны быть выполнены в кратчайшие сроки!», — поручил Борис Ясинский руководству дирекции благоустройства.

Также жалобы поступили на некачественно очищенный тротуар на улице Некрасова, еще несколько — от жителей Дашково-Песочни и улицы Крупской.

Исполняющий обязанности замглавы горадминистрации поручил привести участки в порядок в ближайшее время.