Зеленский назвал сообщения о взрывах в Ростовской области ложью

Президент Украины Владимир Зеленский назвал информацию о взрывах на территории России провокацией и «чистой ложью». Об этом он заявил во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 19 февраля, сообщает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал информацию о взрывах на территории России провокацией и «чистой ложью». Об этом он заявил во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 19 февраля, сообщает РИА Новости.

«То, что вчера показали какие-то снаряды, что они прилетели с нашей стороны, а потом показали, что якобы что-то долетело в Ростовскую область, — это все провокация, это все чистая ложь», — заявил украинский президент.

По словам Зеленского, «нет никаких погибших и никаких раненых».

О том, что власти Украины опровергают обвинения в попадании украинских снарядов на территорию России, ранее также заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Он призвал провести беспристрастное международное расследование.

Также Владимир Зеленский в Мюнхене заявил, что не знает, чего хочет президент России, и предлагает ему встречу.

Напомним, ранее Россия закрыла выезд на территорию ЛНР и ДНР. Пункты пропуска в Ростовской области переведены только на въезд.

На территории Тарасовского района Ростовской области в субботу, 19 февраля, прогремел взрыв. Снаряд взорвался в километре от границы с Украиной. Глава ДНР объявил всеобщую мобилизацию. На территорию области попал еще один снаряд, в регионе введен режим ЧС.