Задержанный агент Украины рассказал о планах Киева захватить Донбасс

Задержанный в ДНР украинский агент Антон Мацанюк рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс. По его словам, ВСУ планируют подвергнуть Донецк массированному артобстрелу. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

Задержанный в ДНР украинский агент Антон Мацанюк рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс. По его словам, ВСУ планируют подвергнуть Донецк массированному артобстрелу. Об этом он заявил в эфире Первого канала .

Мацанюк рассказал, что военные Украины планировали размещать самодельные бомбы на важных объектах в ДНР — вокзалах, мостах.

«Донецк будет подвергать массированному артиллерийскому обстрелу, и там не находиться желательно в многоэтажных домах, потому что можно погибнуть», — сообщил Мацанюк.

В эфире Первого канала отметили, что агент занимался слежкой за первыми лицами и свободным пропуском через границу на территорию республики «нужного» Киеву груза. Кроме того, Мацанюк создал «спящую ячейку». Он вербовал людей для совершения терактов в «нужный момент».

«При наступлении времени Ч им будет дано указание с размещением схронов, в которых находится СВУ, чтобы в дальнейшем эти СВУ были установлены в критически важных объектах ДНР — это мосты, это скопление людей, это железнодорожные переезды, также на пути следования первых лиц республики и военных кортежей», — приводит слова агента Первый канал.