В рязанском ТРЦ «Премьер» проходят учения пожарных

В Рязани в ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе проходит плановое пожарно-тактическое учения. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Рязани в ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе проходит плановое пожарно-тактическое учения. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Учения стартовали в 8:30. Сотрудники отрабатывают вопросы эвакуации и тушения условного пожара. Задействовано более 30 человек и 12 единиц техники.