В Рязанской области коронавирусом заразился еще 1321 человек

Всего за время пандемии заболели 92 334 человека. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщает федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки зафиксировали 1321 случай заражения коронавирусом. Всего за время пандемии заболели 92 334 человека. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщает федеральный оперштаб.

Скончались за сутки шесть рязанцев, выздоровели 2256 человек, госпитализировали 87 жителей. Всего за время пандемии от коронавируса умерли 2978 рязанцев, вылечился 71 561 житель региона.

В России за сутки выявили 179 147 новых случаев COVID-19, умерли 798 человек. Количество госпитализаций составило 15 062 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 19,2%.