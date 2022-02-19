В Рязанской области 20 февраля прогнозируют дождь и мокрый снег
В Рязанской области в воскресенье, 20 февраля, пройдут небольшие осадки — снег, мокрый снег, дождь. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 20 февраля, пройдут небольшие осадки — снег, мокрый снег, дождь. Прогноз погоды опубликован на
Будет облачно с прояснениями. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит −3…+2 градуса, днем 0…+5 градусов.