В Рязанской области 20 февраля прогнозируют дождь и мокрый снег

В Рязанской области в воскресенье, 20 февраля, пройдут небольшие осадки — снег, мокрый снег, дождь. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.