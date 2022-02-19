В Рязани на улице Зубковой загорелась квартира

Сообщение о возгорании в квартире на улице Зубковой поступило в 15:38. В 15:44 прибыли первые подразделения. В 15:53 пожар потушили полностью.

В Рязани на улице Зубковой загорелась квартира. Сообщение о возгорании поступило в 15:38. В 15:44 прибыли первые подразделения. В 15:53 пожар потушили полностью, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сгорела постель, площадь пожара составила 1,5 кв. м. Пострадавших нет.

Устанавливаются причина случившегося и ущерб.

В тушении участвовали 13 человек, привлекалось четыре единицы техники.