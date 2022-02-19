\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 19
Вск, 20
Пнд, 21
ЦБ USD 75.76 0.01 19/02
ЦБ EUR 86.15 0.02 19/02
Нал. USD 76.25 / 77.30 10:08
Нал. EUR 86.50 / 87.70 10:08
Новости
Публикации
В Рождестве не ждут чудес. Как рязанская деревня выживает без дорог, г...
Проблема вымирающих деревень возникла в нашей стране не...
17 февраля 16:37
2 640
Как выглядят самые дорогие однокомнатные квартиры в Рязани
Чтобы разобраться, что особенного в самых дорогих однок...
14 февраля 17:58
7 050
«Читай-город»: как выбрать идеальную книгу в подарок
14 февраля в более чем 40 странах мира пройдет междунар...
11 февраля 14:12
4 985
Бенгальские тигры и «колесо смелости». В Рязани начались гастроли каза...
В Рязань приехали «Звезды манежа» — так называется ново...
9 февраля 11:53
6 789
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани на улице Зубковой загорелась квартира
Сообщение о возгорании в квартире на улице Зубковой поступило в 15:38. В 15:44 прибыли первые подразделения. В 15:53 пожар потушили полностью.

В Рязани на улице Зубковой загорелась квартира. Сообщение о возгорании поступило в 15:38. В 15:44 прибыли первые подразделения. В 15:53 пожар потушили полностью, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сгорела постель, площадь пожара составила 1,5 кв. м. Пострадавших нет.

Устанавливаются причина случившегося и ущерб.

В тушении участвовали 13 человек, привлекалось четыре единицы техники.