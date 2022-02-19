В Рязани на кладбище нашли тело женщины
В Рязани в субботу, 19 февраля, на Новогражданском кладбище обнаружили тело женщины. Железнодорожный МСО проводит доследственную проверку, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
В Рязани в субботу, 19 февраля, на Новогражданском кладбище обнаружили тело женщины. Труп был повешенным. Железнодорожный МСО проводит доследственную проверку, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Личность погибшей установлена. Это рязанка 1975 года рождения.
Выясняются обстоятельства происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.