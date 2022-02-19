В Ростовской области ввели режим ЧС

В Ростовской области с 10:00 в субботу, 19 февраля, ввели режим ЧС из-за беженцев из Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

В Ростовской области с 10:00 в субботу, 19 февраля, ввели режим ЧС из-за беженцев из Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

Режим ЧС введен на территории всех муниципалитетов региона. Опубликовано соответствующее распоряжение, подписанное первым заместителем губернатора региона Игорем Гуськовым.

Напомним, ранее Россия закрыла выезд на территорию ЛНР и ДНР. Пункты пропуска в Ростовской области переведены только на въезд.

На территории Тарасовского района Ростовской области в субботу, 19 февраля, прогремел взрыв. Снаряд взорвался в километре от границы с Украиной. Глава ДНР объявил всеобщую мобилизацию.