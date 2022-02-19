В Ростовской области у границы с Украиной разорвался еще один снаряд

Второй снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области, возле границы с Украиной. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Второй снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области, возле границы с Украиной. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его данным, второй произошел недалеко от первого взрыва. Прилетел снаряд системы «Град» советских времен, 120 миллиметров, зажигательный.

Напомним, ранее Россия закрыла выезд на территорию ЛНР и ДНР. Пункты пропуска в Ростовской области переведены только на въезд.

На территории Тарасовского района Ростовской области в субботу, 19 февраля, прогремел взрыв. Снаряд взорвался в километре от границы с Украиной. Глава ДНР объявил всеобщую мобилизацию.