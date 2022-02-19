В России стартовали учения сил стратегического сдерживания

Президент России Владимир Путин дал старт учениям с участием сил ядерной триады. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин дал старт учениям с участием сил ядерной триады. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко наблюдает за пусками баллистических ракет из ситуационного центра.

В Минобороне сообщили, что учения носят плановый характер. В них участвуют силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Северного и Черноморского флотов, Ракетных войск стратегического назначения.

Маневры были спланированы ранее, чтобы проверить готовность органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.