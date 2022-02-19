У жителя Рыбновского района изъяли самодельный пистолет

В селе Житово Рыбновского района у 39-летнего мужчины правоохранители изъяли самодельный пистолет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В селе Житово Рыбновского района у 39-летнего мужчины правоохранители изъяли самодельный пистолет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В доме мужчины на шкафу хранилось кустарно изготовленное изделие со стволом.

Экспертиза установила, что это самодельный дульнозарядный гладкоствольный пистолет, из которого возможно стрелять. Таким образом, хозяин дома незаконно хранил огнестрельное оружие.

Пистолет изъяли. Мужчину задержали.

По предварительной информации, житель села в прошлом году дома изготовил дульнозарядный пистолет. Он несколько раз проверил оружие — стрелял из него в пустынных местах. Однажды мужчина в пьяном состоянии поссорился с женой и пригрозил ей пистолетом. Потом он спрятал пистолет, но женщина могла рассказать о ссоре кому-то из знакомых.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.