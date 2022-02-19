Россиян предупредили об ответственности при незаконном получении пенсий

Об этом рассказала агентству «Прайм» преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН, прокурор Мария Кормилицына.

Россиян предупредили об ответственности за получение пенсий путем обмана. Об этом рассказала агентству « Прайм » преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН, прокурор Мария Кормилицына.

Прокурор рассказала, что статья 159.2 УК РФ устанавливает ответственность за хищение в сфере соцвыплат. Под этим подразумеваются выплаты, которые гражданин получает обманным путем, предоставив для этого недостоверные сведения.

По словам Кормилицыной, если человек получает пенсию законно, но теряет право на нее из-за изменения жизненных условий, это является пассивным обманом. Ответственность также ждет человека за утаивание информации о смене места жительства.

Запрещено получать доплаты на содержание нетрудоспособных членов семьи, не уведомляя ПФР о том, что иждивенец в реальности получил работу.

Нельзя получать некоторые доплаты и одновременно работать. Например, речь идет о социальной доплате к пенсии до прожиточного минимума и доплате за сельский стаж.