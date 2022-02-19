Большунов победил в масс-старте на Олимпиаде в Пекине
Российский лыжник Александр Большунов победил в масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине. Соревнования прошли в субботу, 19 февраля.
Российский лыжник Александр Большунов победил в масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине. Соревнования прошли в субботу, 19 февраля.
Россиянин Иван Якимушкин стал вторым.
Из-за мороза и сильного ветра дистанцию мужского лыжного марафона на Олимпиаде сократили с 50 км до 30 км, старт отложили на час.
Большунов принес сборной Олимпийского комитета России шестую золотую медаль Игр.