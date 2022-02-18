Жителям Центральной России рассказали о погоде на 23 февраля

Синоптик отметил, что с 18 февраля в Центральной части России ожидается «супертеплая» погода до +5 градусов. Однако в среду, 23 февраля, она сменится на теплую с превышением нормы на пять градусов.

Жителям центральной России рассказали, какая будет погода 23 февраля. Соответствующий прогноз в пятницу, 18 февраля, дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передали РИА Новости.

Синоптик отметил, что с 18 февраля в центральной части России ожидается «супертеплая» погода до +5 градусов. Однако в среду, 23 февраля, она сменится на теплую с превышением нормы на пять градусов.

«В среду температура немного понизится, будет на 5 градусов ниже нормы. Это понижение аномалий, но я бы не назвал его критичным… Вместо супертеплой будет просто теплой. Днем 23 февраля будет около нуля», — сказал Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что такая температура будет соответствовать мартовским значениям.