WADA озвучило позицию по делу фигуристки Камилы Валиевой

По версии агентства, подобные случаи будут повторяться в будущем.

Всемирное антидопинговое агентство озвучило позицию по делу фигуристки Камилы Валиевой. На текст, опубликованный на сайте WADA, ссылается Lenta.ru .

Представители агентства посчитали, что решение Спортивного арбитражного суда, допустившее Валиеву к участию в личном турнире Олимпиады, пошло вразрез с кодексом. В заявлении указано, что подобные случаи могут повториться в будущем.

В сообщении WADA отмечается, что суд переписал кодекс агентства, решив допустить фигуристку до участия. «Это позволит спортсменам в статусе защищенных персон участвовать в турнирах, несмотря на положительные допинг-тесты, без какого-либо объяснения причин», — приводит текст заявления Lenta.ru.

Помимо этого, WADA указывает на роль в деле Валиевой Российского антидопингового агентства. Оно несет ответственность за связь с лабораторией для обеспечения своевременного анализа допинг-проб. По мнению WADA, РУСАДА не сообщило лаборатории в Стокгольме об особом статусе теста Валиевой, а также о необходимости срочного исследования.

Напомним, Камила Валиева заняла четвертое место в результате произвольной программы на Олимпиаде в Пекине. Ранее сообщалось, что допинг-проба 15-летней спортсменки, взятая в декабре на чемпионате России в Санкт-Петербурге, дала положительный результат. Валиева сообщила, что это связано с препаратом, который принимал ее дедушка.