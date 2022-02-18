В Волгограде школьника ранили на уроке из пневматики

Инцидент произошел в школе № 129 во время урока по военно-прикладному искусству.

В Волгограде школьника ранили на уроке из пневматики. Об этом в пятницу, 18 февраля, РИА Новостям сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Инцидент произошел в школе № 129 во время урока по военно-прикладному искусству. Пуля из пневматической винтовки попала в скулу волгоградского старшеклассника. Об инциденте стало известно в пятницу, после того, как городской департамент образования провел проверку по факту инцидента.

«Один из учащихся при перезарядке учебной пневматической винтовки случайно произвел выстрел, пулька попала в скуловую часть лица находящегося рядом ученика», — сообщили в мэрии.

Подростку оказали медпомощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.