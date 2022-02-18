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В Ухолове 60-летняя женщина продавала алкоголь из своего дома
На нее завели уголовное дело.

В Ухолове 60-летняя женщина продавала алкоголь из своего дома. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Полицейские выявили и пресекли нелегальную продажу спиртного. Ранее женщину уже привлекали к административной ответственности.

Позже выяснилось, что она возобновила нелегальную деятельность. Участковые задокументировали ее. Теперь женщине грозит уголовное наказание.

На пенсионерку завели уголовное дело по статье 171.4 УК РФ («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно»). Ей грозит до года исправительных работ либо до 80 тысяч рублей штрафа.