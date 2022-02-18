В Рыбновском районе при столкновении двух машин пострадал мужчина

Авария произошла вечером в четверг, 17 февраля.

В Рыбновском районе при столкновении двух машин пострадал мужчина. Об этом сообщило региональное УМВД .

Авария произошла в четверг, 17 февраля, примерно в 18:55, на 163 километре трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, 36-летний мужчина на микроавтобусе Fiat Ducato не выбрал безопасную скорость. Из-за этого машина столкнулась с ехавшим в попутном направлении «ГАЗ», за рулем которого был 34-летний житель Михайловского района.

В результате аварии пострадал водитель Fiat. Ему оказали медицинскую помощь.

По факту аварии проводится проверка.