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В Рыбновском районе при столкновении двух машин пострадал мужчина
Авария произошла вечером в четверг, 17 февраля.

В Рыбновском районе при столкновении двух машин пострадал мужчина. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла в четверг, 17 февраля, примерно в 18:55, на 163 километре трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, 36-летний мужчина на микроавтобусе Fiat Ducato не выбрал безопасную скорость. Из-за этого машина столкнулась с ехавшим в попутном направлении «ГАЗ», за рулем которого был 34-летний житель Михайловского района.

В результате аварии пострадал водитель Fiat. Ему оказали медицинскую помощь.

По факту аварии проводится проверка.