В Рязанской области возобновилась работа спортивных школ и секций для несовершеннолетних
Ранее спортивные школы, ФОКи, фитнес-центры приостанавливали обслуживание несовершеннолетних, также запрещалось проведение спортивных мероприятий и соревнований. Исключения касались лишь участников сборных команд.
В Рязанской области возобновилась работа спортивных школ и секций для несовершеннолетних. В пятницу, 18 февраля, завершилось действие распоряжения губернатора о соответствующих ограничениях.
Ранее спортивные школы, ФОКи, фитнес-центры приостанавливали обслуживание несовершеннолетних, также запрещалось проведение спортивных мероприятий и соревнований. Исключения касались лишь участников сборных команд.
Ранее губернатор Николай Любимов продлил «дистанционку» для школьников 5-8 классов до 20 февраля.