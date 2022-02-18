В Рязанской области возобновилась работа спортивных школ и секций для несовершеннолетних

Ранее спортивные школы, ФОКи, фитнес-центры приостанавливали обслуживание несовершеннолетних, также запрещалось проведение спортивных мероприятий и соревнований. Исключения касались лишь участников сборных команд.