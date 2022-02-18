В Рязанской области в субботу ожидается сильный ветер и до +5 градусов
Прогноз погоды на 19 февраля опубликовало региональное ГУ МЧС.
В Рязанской области в субботу, 19 февраля, ожидается сильный ветер. Прогноз погоды опубликовало региональное
По информации ведомства, в области будет облачно. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами возможны небольшие осадки: снег, мокрый снег, дождь. Гололедица.
Ветер юго-западный, южный, со скоростью 6-11 м/c. Днем местами возможны порывы до 13-18 м/c.
Ожидаемая температура воздуха ночью -5, 0 градусов, днем — 0, +5 градусов.