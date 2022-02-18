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В Рязанской области пройдет открытый кубок региона по бодибилдингу и бодифитнесу
Он состоится 13 марта.

В Рязани состоится открытый кубок региона по бодибилдингу и бодифитнесу.

Зрителей ждет турнир по соревновательному бодибилдингу. Организаторы отмечают, что на нем атлетически сложенные мужчины поборются за право считаться «эталоном мужской стати и красоты».

Также в рамках мероприятия пройдет кубок «Фитнес-бикини» для женщин. Ее главными соревновательными элементами являются презентация и дефиле участниц прекрасной физической формы и модельной внешности в купальниках.

Организаторы подчеркнули, что победа на открытом кубке Рязанской области может дать спортсменам путевку на российские, европейские и мировые первенства.

«Три года назад Кубок стал трамплином для чемпионки мира Татьяны Ереминой. Ее тренер и руководитель Рязанской областной федерации и чемпионка мира Ольга Богрунова считает, что это закономерно. Уровень организации, судейства и участников рязанского Кубка позволяет Рязани быть одной из самых перспективных площадок, где спортсмены могут эффективно заявить о себе», — отметили они.

Соревнования по бодибилдингу пройдут 13 марта на площадке «Арена-Атрон». Начало — в 13:00. Информация о билетах — по ссылке.