В Рязани в ДТП с опрокинувшейся машиной пострадала девушка

Авария случилась в пятницу, 18 февраля, на трассе «Спас-Клепики-Рязань»

В Рязани в ДТП с опрокинувшейся машиной пострадала девушка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в пятницу, 18 февраля, примерно в 6:50, на 65 километре трассы «Спас-Клепики-Рязань».

По предварительным данным, 28-летняя девушка не справилась с управлением автомобилем Lifan. Она съехала с дороги. Машина опрокинулась.

В результате аварии девушка обратилась за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка.