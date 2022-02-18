В Рязани талая вода затопила квартиры жителей дома по улице Октябрьский городок

Жители признались, что коммунальщики не чистят крышу и водосточные трубы ото льда. Из-за этого талая вода скапливается на чердаке, после чего затапливает квартиры.

Рязанцы пожаловались на затопленные квартиры. Кадры в пятницу, 18 февраля, местные жители опубликовали в соцсетях.

Речь идет о доме № 34 по улице Октябрьский городок. Жители признались, что коммунальщики не чистят крышу и водосточные трубы ото льда. Из-за этого талая вода скапливается на чердаке, после чего затапливает квартиры.

«Помогите достучаться до служб ЖКХ. Крышу и водосточные трубы не чистят ото льда. Талая вода течет в квартиру. На чердаке подставляем все, что можно, сливаем каждый час, так уже невозможно. Кап ремонт по плану в 2034 году», — рассказали жильцы.