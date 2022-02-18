В Рязани пассажиры заступились за парня, которого пытался высадить водитель маршрутки № 71
Конфликт произошел из-за того, что у парня не было наличных денег, чтобы заплатить за проезд. Терминал не работал.
В Рязани пассажиры заступились за молодого человека, с которым начал конфликтовать водитель маршрутки № 71. Кадры в пятницу, 18 февраля, опубликовали в соцсетях.
Рязанцы рассказали, что конфликт произошел из-за того, что у парня не было наличных денег, чтобы заплатить за проезд. Терминал не работал. Тогда водитель начал кричать матом на молодого человека и требовал, чтобы тот вышел.
Пассажиры заступились за парня и сообщили водителю, что в этой ситуации он не прав.