В Рязани пассажиры заступились за парня, которого пытался высадить водитель маршрутки № 71

Конфликт произошел из-за того, что у парня не было наличных денег, чтобы заплатить за проезд. Терминал не работал.

В Рязани пассажиры заступились за молодого человека, с которым начал конфликтовать водитель маршрутки № 71. Кадры в пятницу, 18 февраля, опубликовали в соцсетях.

Рязанцы рассказали, что конфликт произошел из-за того, что у парня не было наличных денег, чтобы заплатить за проезд. Терминал не работал. Тогда водитель начал кричать матом на молодого человека и требовал, чтобы тот вышел.

Пассажиры заступились за парня и сообщили водителю, что в этой ситуации он не прав.