В Рязани около «Барса» на Есенина начали расчищать площадку

В октябре 2021 года на том же месте снесли автозаправку.

В Рязани около «Барса» на улице Есенина магазины обнесли забором. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

По словам пользователей, неподалеку также начали расчищать площадку.

Напомним, в октябре 2021 года на этом месте снесли автозаправку. Участок входит в территорию строительства жилого комплекса с шестью высотками на месте «Барса» на Есенина и «Апельсина». Власти утвердили проект планировки территории в 2018 году. В 2021 году стало известно, что застройщик согласился снизить высоту будущих зданий.