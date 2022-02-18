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В Рязани на водителя напали на заправке
Злоумышленник угрожал мужчине с ножом и требовал деньги. Рязанцу удалось скрыться. Когда он вернулся, обнаружил, что из машины пропала сумка с документами и смартфоном.

На 38-летнего рязанца на заправке напал неизвестный. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленник угрожал мужчине канцелярским ножом и требовал деньги. Рязанцу удалось скрыться. Когда он вернулся, обнаружил, что из машины пропала сумка с документами и смартфоном.

Полиция задержала 44-летнего рязанца. Он продал смартфон, но правоохранители нашли его и изъяла.

По предварительной информации, он утром он захотел выпить, но у него не было денег на покупку напитков. Тогда он решил отобрать деньги у водителя на заправке, расположенной неподалеку.

Злоумышленник некоторое время ждал подходящего посетителя, но водителю удалось сбежать. Мужчина заглянул в салон машины, оставленной на заправке и забрал оттуда сумку, в которой были документы и смартфон. Сумку он выбросил, а телефон продал. Также он спрятал одежду, в которой происходило нападение, но это не помогло.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы. Подозреваемого задержали.