В Рязани на улице Магистральной загорелась квартира

Пострадали два человека.

В Рязани на улице Магистральной загорелась квартира. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Возгорание произошло в пятницу, 18 февраля, в 21:58 в одной из квартир в доме № 15 по улице Магистральной.

Из здания эвакуировали десять человек. В 22:35 огонь удалось ликвидировать.

Пострадали два человека.

В работе задействовали пять единиц техники и 19 человек личного состава.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.