В Рязани на улице Магистральной загорелась квартира
Пострадали два человека.
В Рязани на улице Магистральной загорелась квартира. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Возгорание произошло в пятницу, 18 февраля, в 21:58 в одной из квартир в доме № 15 по улице Магистральной.
Из здания эвакуировали десять человек. В 22:35 огонь удалось ликвидировать.
Пострадали два человека.
В работе задействовали пять единиц техники и 19 человек личного состава.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.