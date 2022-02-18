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В Рязани из-за снега оторвало козырек с крыши дома по улице Пушкина
Инцидент произошел в ночь с 17 по 18 февраля в доме № 47 корпус 2 по улице Пушкина.

В Рязани из-за снега оторвало козырек с крыши дома. Об этом в пятницу, 18 февраля, РЗН. инфо рассказала местная жительница.

Инцидент произошел в ночь с 17 по 18 февраля в доме № 47 корпус 2 по улице Пушкина. По словам рязанки, козырек оторвало из-за схода снега. Она призналась, что снег с кровли давно никто не убирает. По этой же причине в прошлом году с дома сорвало все снегодержатели.

Уточняется, что дом обслуживает управляющая компания «Городская Роща 1». Местная жительница рассказала, что коммунальщики много лет бездействуют и не следят за домом.

«Я неоднократно обращалась и в государственную жилищную инспекцию, и в министерство энергетики и жкх, и в У. К. Никто ничего не делает. Только посылают от ведомства к ведомству. Сегодня я оставила заявку в „Городскую рощу 1“. Также написала о случившемся в Жилищную инспекцию», — поделилась рязанка.