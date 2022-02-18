В России разработали тест-систему на иммунитет после назальной вакцины

По словам Гинбурга, иммунитет будет определяться не только по анализу крови, но и по мазку из носа.

В России разработали тест-систему на иммунитет после назальной вакцины. Об этом в пятницу, 18 февраля, РИА Новостям рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он подчеркнул, что иммунитет будет определяться не только по анализу крови, но и по мазку из носа. Тест-система уже разработана и зарегистрирована.

«Да, тест-систему разработали. Нашли метод, поняли, как брать мазок. Иммунитет будем определять не только по анализу крови, но и по мазку из носа», — сказал Гинцбург.

Специалист уточнил, что ранее у этой тест-системы было другое применение.