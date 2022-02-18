В России разработали тест-систему на иммунитет после назальной вакцины
По словам Гинбурга, иммунитет будет определяться не только по анализу крови, но и по мазку из носа.
В России разработали тест-систему на иммунитет после назальной вакцины. Об этом в пятницу, 18 февраля,
Он подчеркнул, что иммунитет будет определяться не только по анализу крови, но и по мазку из носа. Тест-система уже разработана и зарегистрирована.
«Да, тест-систему разработали. Нашли метод, поняли, как брать мазок. Иммунитет будем определять не только по анализу крови, но и по мазку из носа», — сказал Гинцбург.
Специалист уточнил, что ранее у этой тест-системы было другое применение.