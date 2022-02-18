В Пекине наградили российских фигуристок

Награждение проходило без российского флага и под музыку Чайковского.

В Пекине наградили российских фигуристок. Церемонию награждения в пятницу, 18 февраля, показали на федеральном канале.

Награждение проходило без российского флага и под музыку Чайковского.

Российские фигуристки Анна Щербакова и уроженка Рязанской области Александра Трусова завоевали золото и серебро. Третья спортсменка Камила Валиева, занявшая четвертое место, вернулась в Москву. В аэропорту девочку встретили фанаты, а в Госдуме предложили представить ее к госнаградам.