В Москве задержали подозреваемых в нападении на полицейских на станции метро

Инцидент произошел вечером четверга, 17 февраля.

В Москве задержали подозреваемых в нападении на полицейских на станции метро. Об этом сообщило РИА Новости .

Инцидент произошел вечером четверга, 17 февраля, на станции «Тульская».

Полицейские попросили мужчину пройти в комнату для установления личности. Он отказался. Второй подозреваемый пнул одного правоохранителя, а второго ударил несколько раз ударил по голове. После этого он скрылся.

Было возбуждено дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

«По подозрению в совершении преступления на месте был задержан молодой человек 2000 года рождения, ему предъявлено обвинение», — рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка С. К. Юлия Иванова.