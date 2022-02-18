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В Москве задержали подозреваемых в нападении на полицейских на станции метро
Инцидент произошел вечером четверга, 17 февраля.

В Москве задержали подозреваемых в нападении на полицейских на станции метро. Об этом сообщило РИА Новости.

Инцидент произошел вечером четверга, 17 февраля, на станции «Тульская».

Полицейские попросили мужчину пройти в комнату для установления личности. Он отказался. Второй подозреваемый пнул одного правоохранителя, а второго ударил несколько раз ударил по голове. После этого он скрылся.

Было возбуждено дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

«По подозрению в совершении преступления на месте был задержан молодой человек 2000 года рождения, ему предъявлено обвинение», — рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка С. К. Юлия Иванова.

Также, по информации RT, задержан мужчина 2003 года рождения. Следствие намерено просить суд об аресте подозреваемых.