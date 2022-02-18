В ЛДПР рассказали о состоянии Владимира Жириновского

Ранее политика госпитализировали с коронавирусом.

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов рассказал о состоянии здоровья Владимира Жириновского. Об этом написало РИА Новости .

По словам депутата, лидер партии идет на поправку, однако ему еще требуется наблюдение врачей. «Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Нилов.

Также член президиума ЛДПР поблагодарил медиков, а также людей, которые пишут теплые слова политику.

Напомним, информация о том, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом, появилась 9 февраля.