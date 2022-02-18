В Клепиковском районе после погони задержали пьяного водителя

За рулем был пьяный мужчина 1975 года рождения.

В Клепиковском районе после погони задержали пьяного водителя. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Днем в четверг, 17 февраля, наряд Росгвардии получил ориентировку на автомобиль «ВАЗ 2115», сотрудникам стало известно, что водитель автомобиля пьян.

На втором километре дороги «Спас-Клепики — Рязань» росгвардейцы заметили машину, подходящую под описание.

Правоохранители заблокировали машину с двух стороны и остановили. За рулем был пьяный мужчина 1975 года рождения.

Его передали полиции.