В Клепиковском районе после погони задержали пьяного водителя
За рулем был пьяный мужчина 1975 года рождения.
В Клепиковском районе после погони задержали пьяного водителя. Об этом
Днем в четверг, 17 февраля, наряд Росгвардии получил ориентировку на автомобиль «ВАЗ 2115», сотрудникам стало известно, что водитель автомобиля пьян.
На втором километре дороги «Спас-Клепики — Рязань» росгвардейцы заметили машину, подходящую под описание.
Правоохранители заблокировали машину с двух стороны и остановили. За рулем был пьяный мужчина 1975 года рождения.
Его передали полиции.