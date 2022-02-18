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В Карачаево-Черкессии зарезали туриста из Москвы
Пострадавший скончался по пути в больницу.

В Карачаево-Черкессии 34-летний житель станицы Сторожевая зарезал туриста. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

16 февраля группа москвичей, двигаясь на автомобиле Ford Transit, по направлению к поселку Архыз, остановилась на участке местности рядом со станицей Кардоникской. В это время к молодым людям подъехала машина, в которой были два местных жителя.

Между компаниями произошел конфликт, переросший в драку. Один из мужчин ударил другого ножом в живот. Пострадавший скончался по пути в больницу.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемого объявили в розыск.

За расследованием дела следит глава следственного комитета Александр Бастрыкин.