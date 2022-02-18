В Госдуме хотят запретить производителям уменьшать упаковки

Политики попытаются «перекрыть лазейку», когда будут рассматривать законопроект во втором чтении.

Председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Терентьев заявил, что производителям могут запретить уменьшать упаковки. Об этом сообщил URA.RU .

Ранее появилась информация, что производители стали уменьшать упаковки, чтобы цены оставались прежними.

Терентьев сообщил, что на заседании комитета Госдумы рассматривали во втором чтении закон «О защите прав потребителей».

«Мы заслушивали и бизнес, и власть по этим вопросам. Это тоже одна из скрытых форм нарушения прав потребителей. Цену оставят прежней, но уберут 200 грамм, фактически обман. Вот такая моя позиция», — отметил он.

Тереньтев отметил, что политики попытаются «перекрыть лазейку», когда будут рассматривать законопроект во втором чтении.

По словам парламентария, законопроект будет направлен на защиту интересов каждого человека в стране. Он добавил, что задача — минимизировать риски обмана потребителя.