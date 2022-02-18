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В Госдуме хотят запретить производителям уменьшать упаковки
Политики попытаются «перекрыть лазейку», когда будут рассматривать законопроект во втором чтении.

Председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Терентьев заявил, что производителям могут запретить уменьшать упаковки. Об этом сообщил URA.RU.

Ранее появилась информация, что производители стали уменьшать упаковки, чтобы цены оставались прежними.

Терентьев сообщил, что на заседании комитета Госдумы рассматривали во втором чтении закон «О защите прав потребителей».

«Мы заслушивали и бизнес, и власть по этим вопросам. Это тоже одна из скрытых форм нарушения прав потребителей. Цену оставят прежней, но уберут 200 грамм, фактически обман. Вот такая моя позиция», — отметил он.

Тереньтев отметил, что политики попытаются «перекрыть лазейку», когда будут рассматривать законопроект во втором чтении.

По словам парламентария, законопроект будет направлен на защиту интересов каждого человека в стране. Он добавил, что задача — минимизировать риски обмана потребителя.