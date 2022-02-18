В Астраханской области женщина утопила ребенка в унитазе

Подозреваемая была беременна, но никому не сообщила об этом. После родов она оставила ребенка в унитазе.

В Астраханской области женщина утопила ребенка в унитазе. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Подозреваемая была беременна, но никому не сообщила об этом. Она не состояла на учете у врача-гинеколога, не обращалась в медучреждения.

Утром 2 февраля 2022 года женщина, находясь по месту жительства в селе Старокучергановка Наримановского района области, родила мальчика, он был здоров. После родов подозреваемая оставила новорожденного в унитазе. Мальчик захлебнулся.

Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.