В Амурской области с 21 февраля отменят систему QR-кодов

Об этом стало известно на заседании оперштаба.

В Амурской области с 21 февраля отменят систему QR-кодов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

«Сегодня прошло очередное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Было принято решение об отмене с 21 февраля QR-кодов», — отметили в ведомстве.

При этом, по словам губернатора Приамурья Василия Орлова, власти понимают неудобство системы при посещении общественных мест. Он отметил, что мера была вынужденной для недопущения распространения вируса.

«Сейчас мы видим, что заболеваемость имеет тенденцию к снижению и, в целом, болезнь протекает в лёгкой форме. По мнению профильных специалистов, QR-коды можно отменять. В том случае, если ситуация потребует от нас решения, мы готовы вернуться к QR-кодам», — сообщил глава региона.

Власти отметили, что, по прогнозам, в ближайшее время заболеваемость снизится.