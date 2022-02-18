Умер бывший глава Гусевского городского поселения Александр Крикунов

Об этом сообщила в соцсетях его внучка.

Умер бывший глава Гусевского городского поселения Александр Крикунов. Об этом сообщила в соцсетях его внучка.

Крикунова избрали главой поселения в 2009 году. В разные годы он был кандидатом в депутаты Госдумы и Рязанской областной думы.

Крикунова не стало в четверг, 17 февраля. Ему было 72 года. Прощание с ним пройдет в Храме Живоначальной Троицы в Гусь-Железном в субботу, 19 февраля, в 11:00.