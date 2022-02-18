Сборная России по хоккею вышла в финал олимпийского турнира в Пекине
В полуфинале россияне обыграли в серии буллитов команду Швеции со счетом 3:2 (основное время матча и овертайм — 1:1).
Сборная России по хоккею вышла в финал олимпийского турнира в Пекине. Матч прошел в пятницу, 18 февраля.
В полуфинале россияне обыграли в серии буллитов команду Швеции со счетом 3:2 (основное время матча и овертайм — 1:1).
В матче за золото сборная России 20 февраля сразится с командой Финляндии (начало в 7:10 мск). Шведы поборются за бронзовые медали со словаками.