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Сборная России по хоккею вышла в финал олимпийского турнира в Пекине
В полуфинале россияне обыграли в серии буллитов команду Швеции со счетом 3:2 (основное время матча и овертайм — 1:1).

Сборная России по хоккею вышла в финал олимпийского турнира в Пекине. Матч прошел в пятницу, 18 февраля.

В полуфинале россияне обыграли в серии буллитов команду Швеции со счетом 3:2 (основное время матча и овертайм — 1:1).

В матче за золото сборная России 20 февраля сразится с командой Финляндии (начало в 7:10 мск). Шведы поборются за бронзовые медали со словаками.